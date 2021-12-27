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Ягудин резко ответил на критику Щербаковой и Трусовой со стороны американских журналистов

Ягудин резко ответил на критику Щербаковой и Трусовой со стороны американских журналистов
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал критику со стороны американских журналистов в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой за выступление на чемпионате России – 2022.

«Американским журналистам, канадским журналистам надо понять, что зависть — это очень плохое чувство. Надо не говорить, а работать. И тогда, возможно, у них появятся такие же результаты и такие великолепные девушки, как у нас.

Не надо смотреть в чужой огород, а лучше помолчать и заняться собой. Они любят говорить про нас всякое, но не надо этого делать. Лучше посмотрите на себя», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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