Журова посоветовала российским футболистам поработать с Тутберидзе и Винер-Усмановой

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала совет футболистам сборной России.

«Я бы ещё отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Меня как раз в последнее время очень критикуют, что я им не хочу разрешать на Мальдивы отдыхать ездить. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодиться с точки зрения психологии», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

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