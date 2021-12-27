Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журова посоветовала российским футболистам поработать с Тутберидзе и Винер-Усмановой

Журова посоветовала российским футболистам поработать с Тутберидзе и Винер-Усмановой
Комментарии

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала совет футболистам сборной России.

«Я бы ещё отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Меня как раз в последнее время очень критикуют, что я им не хочу разрешать на Мальдивы отдыхать ездить. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодиться с точки зрения психологии», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

«Этери купила бездарной дочери медаль». Иностранцы в ярости из-за серебра Дианы Дэвис «Этери купила бездарной дочери медаль». Иностранцы в ярости из-за серебра Дианы Дэвис
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021