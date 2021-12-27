Журова посоветовала российским футболистам поработать с Тутберидзе и Винер-Усмановой
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала совет футболистам сборной России.
«Я бы ещё отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Меня как раз в последнее время очень критикуют, что я им не хочу разрешать на Мальдивы отдыхать ездить. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодиться с точки зрения психологии», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».
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