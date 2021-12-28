«Дебилизм процветает!» Жулин – о фразе журналиста про «лекарства» Трусовой и Щербаковой

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин отреагировал на критику со стороны американского журналиста в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой за выступление на чемпионате России – 2022.
«Лекарства, которые они приняли, были великолепны», — заявил журналист Дэвид Лис, говоря о разном с точки зрения количества энергии исполнения Щербаковой и Трусовой произвольной программы по сравнению с короткой.
«Я бы посоветовал этому горе-корреспонденту использовать те же лекарства для своих мозгов. Может тогда они у него начнут немножко лучше работать. Дебилизм процветает! Слов нет. Американцы снова завидуют уровню и мастерству наших фигуристок. А куда Валиеву дел, кстати? Почему о ней ничего не сказал? Это было бы ещё интереснее. Но, видимо, она настолько хороша, что её не хочется трогать», — приводит слова Жулина Sport24.
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