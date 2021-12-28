Дмитрий Губерниев одним словом отреагировал на пост Александры Трусовой о ЧР
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом российской фигуристки Александры Трусовой в «Инстаграме». Ранее Трусова, комментируя своё второе место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, написала: «Незабываемые моменты чемпионата России – 2022. Много эмоций, много впечатлений, волнение, встречи, поздравления! И, конечно, огромная благодарность всем, кто был и остаётся рядом. Мои тренеры, болельщики, родители и все, кто участвует и помогает мне в моих достижениях, — спасибо!»
«Вперёд», — написал Губерниев в комментариях.
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