Советский призёр ОИ объяснил, в чём Камила Валиева лучше Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена

Серебряный призёр Олимпиады-1980 в парном катании Сергей Шахрай рассказал, в чём, по его мнению, чемпионка России Камила Валиева превосходит двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена. По словам Шахрая, Ханю и Чен могут выдать слабые прокаты на крупных стартах, а Валиева — нет.

«Главное впечатление от чемпионата России — выступление Камилы Валиевой. Трудно найти слова, чтобы описать её короткую и произвольную программы. Это просто космос, все остальные на её фоне меркнут. Просто неплохие прокаты.

Валиевой можно спокойно соревноваться с Нэйтаном Ченом и Юдзюру Ханю. Правда, Чен и Ханю могут выдать слабые прокаты на крупных стартах, что с ними уже случалось, а у Камилы, похоже, стальные нервы. Такое ощущение, что она вообще не может ошибиться.

Это наша Джоконда, явление в фигурном катании. Во всём спорте. Я думал, что она уже достигла своего потолка в прошлом году, а она ещё прибавила, когда перешла на взрослый уровень. Теперь главное — сохранить эту гениальность.

Уже можно сказать, что если не будет форс-мажора, то она выиграет в Пекине-2022. Даю 99,9%. Но хотелось бы, чтобы она продолжала нас радовать и после Игр в Китае. Она человек гигантского таланта. Для понимания величия приведу такой пример: это если бы женщина прыгала с шестом и при этом побеждала бы Сергею Бубку», — приводят слова Шахрая «Известия».

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