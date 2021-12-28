Стали известны подробности состояния чемпиона ОИ Дмитрия Соловьёва, избитого в Москве

Стало известно, в каком состоянии находится олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв, которого ранее в декабре избили в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник в Боткинской больнице, где находится спортсмен.

«Информация обновлялась сегодня в девять утра. Общее состояние удовлетворительное, дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», — сообщил источник.

Напомним, Соловьёва избили злоумышленники. У спортсмена возник конфликт с компанией у входа в один из столичных караоке-баров. Соловьёв потребовал, чтобы молодые люди более уважительно разговаривали с женщинами. После этого возник конфликт, нападавшие повалили фигуриста на землю и начали бить. После избиения Соловьёв был доставлен в больницу, где он находится уже в течение нескольких дней.

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