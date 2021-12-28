Евгения Медведева уже нарядила ёлку на Новый год. Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в своём «инстаграме» свежую фотографию. Спортсменка уже нарядила ёлку на Новый год.

«Предновогодняя пора — прекрасный повод выделить день, что называется, для себя. Это очень важно, ведь на новогодних каникулах предстоит много работы в ледовых шоу. Но как дарить радость людям, если сам не успел почувствовать волшебство? У каждого своя формула новогоднего уюта. Расскажу про свою!

Для начала я стараюсь отложить телефон подальше и включить фильмы про «Гарри Поттера» — они настолько волшебные, и каждый раз я переживаю за героев, как в первый! Во-вторых, позволяю себе необычную, вкусную и полезную еду, чтобы наслаждаться каждым моментом. И в-третьих, провожу этот день в максимально удобной и уютной одежде», — подписала фото фигуристка.

Фото: «инстаграм» евгении медведевой

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