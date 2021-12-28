Команда Тутберидзе — Щербаковой: впереди ЧЕ-2022 и курс на Пекин. Пусть всё получится

Команда Этери Тутберидзе посвятила публикацию на своей странице в «Инстаграме» действующей чемпионке мира Анне Щербаковой, которая на чемпионате России – 2022 заняла третье место.

«Анна Щербакова. Старт за стартом. Впереди чемпионат Европы и курс на Пекин. Пусть всё получится», — написала команда Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», добавив хештег #работаемдальше.

Став бронзовым призёром чемпионата России, Щербакова вошла в состав сборной страны на чемпионат Европы в Эстонии. Однако об олимпийской путёвке для Щербаковой не утихают споры. Дело в том, что на чемпионате России Анна не исполнила ни одного элемента ультра-си – с четверного флипа в произвольной программе фигуристка упала. При этом ставшая четвёртой среди взрослых фигуристок Елизавета Туктамышева откатала произвольную программу с двумя чистыми акселями в 3,5 оборота.