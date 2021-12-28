Команда Тутберидзе — Щербаковой: впереди ЧЕ-2022 и курс на Пекин. Пусть всё получится

Команда Этери Тутберидзе посвятила публикацию на своей странице в «Инстаграме» действующей чемпионке мира Анне Щербаковой, которая на чемпионате России – 2022 заняла третье место.
«Анна Щербакова. Старт за стартом. Впереди чемпионат Европы и курс на Пекин. Пусть всё получится», — написала команда Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», добавив хештег #работаемдальше.
Став бронзовым призёром чемпионата России, Щербакова вошла в состав сборной страны на чемпионат Европы в Эстонии. Однако об олимпийской путёвке для Щербаковой не утихают споры. Дело в том, что на чемпионате России Анна не исполнила ни одного элемента ультра-си – с четверного флипа в произвольной программе фигуристка упала. При этом ставшая четвёртой среди взрослых фигуристок Елизавета Туктамышева откатала произвольную программу с двумя чистыми акселями в 3,5 оборота.
- 28 декабря 2021
-
22:38
-
21:02
-
20:21
-
15:30
-
15:25
-
14:45
-
13:39
-
11:43
-
10:24
-
10:14
-
08:46
-
08:29
-
08:22
-
07:36
-
00:12
- 27 декабря 2021
-
23:28
-
23:02
-
22:46
-
21:43
-
20:28
-
19:58
-
19:22
-
18:07
-
17:47
-
17:34
-
16:46
-
16:20
-
15:40
-
15:26
-
14:50
-
14:11
-
14:06
-
13:48
-
13:47
-
13:39