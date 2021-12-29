Джейсон Браун рассказал про опыт работы с Медведевой

Американский фигурист Джейсон Браун, ставший бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года, дал интервью в преддверии Зимней Олимпиады 2022 в Пекине.

Отвечая на вопрос о самом интересном спортсмене, с которым ему доводилось работать, Браун рассказал про тренировки с Евгенией Медведевой.

«У меня была возможность тренироваться с Евгенией Медведевой. Из всех, с кем я когда-либо тренировался, я бы выделил её – она действительно меня вдохновляла. Я очень многому у неё научился, например, сосредоточенности и решительности. Она многому меня научила и оказала сильное влияние», – передаёт слова Джейсона Брауна NBC Olympics.

Летом этого года американский спортсмен сделал каминг-аут и рассказал о своей ориентации.