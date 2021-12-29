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Каролина Костнер одним словом отреагировала на необычную фотосессию Елизаветы Туктамышевой

Каролина Костнер одним словом отреагировала на необычную фотосессию Елизаветы Туктамышевой
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Чемпионка мира 2012 года в женском одиночном катании Каролина Костнер одним словом отреагировала на фотосессию чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, которая, по её словам, стала для неё одной из самых необычных в 2021 году.

«Красавица», — написала Костнер в комментариях к соответствующему посту Туктамышевой в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Ранее Елизавета Туктамышева не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) и предолимпийский чемпионат Европы, заняв седьмое место на чемпионате России – 2022 (224,40 балла). Соревнования уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56).

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