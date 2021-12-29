Анастасия Скопцова: а может, и не было бы так больно

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алёшиным, опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый чемпионату России. На турнире, который прошёл в Санкт-Петербурге в минувшие выходные, пара Скопцова — Алёшин заняла лишь шестое место по итогам двух прокатов.

«А может, и не было бы так больно, если бы я не любила этот спорт так сильно», — написала Скопцова, прикрепив текст к фото с турнира.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анастасии Скопцовой.

Золото на чемпионате России в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин.

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