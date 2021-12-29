Анастасия Скопцова: а может, и не было бы так больно
Поделиться
Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алёшиным, опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый чемпионату России. На турнире, который прошёл в Санкт-Петербурге в минувшие выходные, пара Скопцова — Алёшин заняла лишь шестое место по итогам двух прокатов.
«А может, и не было бы так больно, если бы я не любила этот спорт так сильно», — написала Скопцова, прикрепив текст к фото с турнира.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анастасии Скопцовой.
Золото на чемпионате России в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
10:32
-
10:26
-
09:57
-
09:19
-
09:03
-
08:33
-
07:58
-
07:53
-
07:50
-
07:46
-
07:39
-
07:32
-
01:00
-
01:00
- 28 декабря 2021
-
22:38
-
21:02
-
20:21
-
15:30
-
15:25
-
14:45
-
13:39
-
11:43
-
10:24
-
10:14
-
08:46
-
08:29
-
08:22
-
07:36
-
00:12
- 27 декабря 2021
-
23:28
-
23:02
-
22:46
-
21:43
-
20:28
-
19:58
Партнерский контент