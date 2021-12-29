«Пожалею, что сейчас сказала». Боброва оценила итоги чемпионата России в танцах на льду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала победу Александры Степановой и Ивана Букина в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.



«Я безумно рада за Степанову с Букиным. Я искренне рада, что они стали двукратными чемпионами России. И здесь, после этих двух прокатов, которые, я считаю, просто были классными, качественными, скоростными, рёберными, техничными и всё такое, возникает вопрос. Я пожалею, что сейчас сказала. Почему при таких качественных прокатах пары, при таких оценках и при проблемах со здоровьем Никиты Степанову с Букиным не тянут? Почему не тянут на международной арене? Они достойны, они могут обыгрывать и американцев, и канадцев, могут. Почему их не тянут?



У Никиты, к сожалению, проблемы. Но у нас была бы запасная пара, которая пришла и сказала: «А теперь мы тут, а теперь нас попробуйте сделать».



Я вот ещё такую фразу скажу, это, конечно, вкусовщина, но мне ритм-танец у Степановой с Букиным понравился больше, чем у Вики с Никитой. Вика с Никитой сделали классный танец, без вопросов. Но именно по костюмам, по поддержкам, по расстановке элементов, по музыке мне больше нравятся Степанова с Букиным. Для меня была видна работа Морозова», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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