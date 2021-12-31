«Где ты был, Ваня?» Сын Плющенко показал фото с «Вечернего Урганта» и обратился к ведущему

Александр Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, опубликовал пост в своём «инстаграме» о съёмках в шоу «Вечерний Ургант». Мальчик разместил фотографии с программы и обратился к ведущему Ивану Урганту.
«Где ты был, Ваня?» — написал Александр.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Александра Плющенко
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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