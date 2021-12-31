«Врываемся в 2022-й». Татьяна Тотьмянина опубликовала фото с Максимом Марининым

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина опубликовала фото с бывшим партнёром Максимом Марининым.

«Врываемся в 2022-й», — подписала снимок Татьяна.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной.

Тотьмянина в дуэте с Марининым также стала пятикратной чемпионкой Европы (2002-2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой России (2003-2005), победительницей финала Гран-при сезона-2002/2003. После победы на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине фигуристы завершили профессиональную спортивную карьеру.

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