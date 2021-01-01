Максим Траньков: «Траньков ОПГ» влилась в лучшую команду Тутберидзе. Теперь это синдикат

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков подвёл итоги завершившегося года.

«Ну что, год был крутой у меня, всё плохое точно останется в прошлом, в истории, в 2021-м! Я помню только хорошее, а его было море! Родился сын — это главное, и уже поэтому 21-му спасибо, мама моя здорова, в семье мир, что ещё нужно?!

Тренер: всё как и бывает в спорте со взлётами и падениями. Но «Траньков ОПГ» влилась в лучшую команду Тутберидзе, для меня это огромная честь и колоссальный опыт, теперь это синдикат! ТВ: старался и делал, главное не боялся! Крутой был год! Любви вам дорогие. И здоровья», — в частности, написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова.

Супругой Максима является фигуристка Татьяна Волосожар. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



Волосожар и Траньков — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!