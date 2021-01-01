Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам в своём «инстаграме», поздравив их с Новым годом.
«С Новым годом! Будьте счастливы и здоровы. И любите фигурное катание так, как люблю его я! Спасибо, что заходите в гости, читаете, смотрите — у нас 150 тыс. подписчиков!» — написала Тарасова, добавив хэштег «Новый год».
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой
14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора. На минувшей неделе она была выписана из больницы.
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