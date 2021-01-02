Милохин страстно целовал Медведеву, Боброва играла Светличную в «Бриллиантовой руке». Фото

В Москве состоялись съёмки 12-го выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё два члена жюри меняются на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.



Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева и российский тиктокер Даня Милохин страстно поцеловались в конце проката в ходе съёмок очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период». Об этом информирует издание «Газета.ру».



Пара показала первую часть выступления под Happy New Year группы ABBA. Медведева предстала в белом блестящем платье, а Милохин в свитере с оленями – тоже белых тонов.



Вскоре после этого включилась более зажигательная Jingle Bell Rock (Trap City), и Медведева с Милохиным исполнили быстрый танец. В концовке выступления музыка снова сменилась на Happy New Year, и молодые люди завершили прокат долгим поцелуем.



Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.