Милохин страстно целовал Медведеву, Боброва играла Светличную в «Бриллиантовой руке». Фото

В Москве состоялись съёмки 12-го выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё два члена жюри меняются на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева и российский тиктокер Даня Милохин страстно поцеловались в конце проката в ходе съёмок очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период». Об этом информирует издание «Газета.ру».
Пара показала первую часть выступления под Happy New Year группы ABBA. Медведева предстала в белом блестящем платье, а Милохин в свитере с оленями – тоже белых тонов.
Вскоре после этого включилась более зажигательная Jingle Bell Rock (Trap City), и Медведева с Милохиным исполнили быстрый танец. В концовке выступления музыка снова сменилась на Happy New Year, и молодые люди завершили прокат долгим поцелуем.
Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 2 января 2022
-
13:11
-
12:30
-
10:19
-
00:18
- 1 января 2022
-
17:48
-
13:44
-
11:38
-
11:11
-
10:59
-
09:29
-
08:13
- 31 декабря 2021
-
23:42
-
20:27
-
17:13
-
14:33
-
14:05
-
13:17
-
13:07
-
11:55
-
11:19
-
11:04
-
10:32
-
08:59
-
08:55
-
08:40
-
01:32
-
01:27
-
01:01
-
00:51
-
00:40
-
00:28
-
00:18
- 30 декабря 2021
-
22:45
-
22:34
-
22:21