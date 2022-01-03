Чемпионка мира Анна Щербакова показала новогодние фотографии с сёстрами. Праздники она традиционно встретила вместе с семьёй. На фото изображены сама Анна, а также сёстры Инна (старшая) и Яна (младшая).

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Заслуженный мастер спорта Анна Щербакова, родившаяся в 2004 году в Москве, — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира (2021). Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Серебряный призёр чемпионата Европы (2020).

Щербакова — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе.