Анна Щербакова показала новогодние фотографии с сёстрами
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Чемпионка мира Анна Щербакова показала новогодние фотографии с сёстрами. Праздники она традиционно встретила вместе с семьёй. На фото изображены сама Анна, а также сёстры Инна (старшая) и Яна (младшая).
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Заслуженный мастер спорта Анна Щербакова, родившаяся в 2004 году в Москве, — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира (2021). Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Серебряный призёр чемпионата Европы (2020).
Щербакова — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе.
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