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Алина Загитова сфотографировалась за рулём автомобиля

Алина Загитова сфотографировалась за рулём автомобиля
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своём «инстаграме» опубликовала фотографию за рулём автомобиля.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

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