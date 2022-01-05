Аделина Сотникова ответила на вопрос об откровенной фотосессии

Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика об откровенной фотосессии. В «Инстаграме» спортсменку спросили: «Согласилась бы на фотосессию для Maxim или Playboy, как Лиза Туктамышева?»

Сотникова написала: «Если человек хочет, то почему нет? Сейчас практически у каждой девушки есть фото в купальнике или фотосессии в красивом нижнем белье. Если я захочу поделиться такими фото, то просто могу выложить у себя на страничке. Красивые фото с отдыха у меня есть».

Фото: «Инстаграм» Аделины Сотниковой

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