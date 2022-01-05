Аделину Сотникову спросили о планах завести ребёнка, фигуристка ответила

Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос о планах завести ребёнка. В «Инстаграме» спортсменку спросили: «Задумываетесь ли о семье, о ребёночке в ближайшее время? Или карьера на первом месте пока?»

Сотникова ответила: «В ближайшее время я выступаю в шоу. У меня всё обязательно будет. Всему своё время».

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.

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