Евгения Медведева рассказала, что к ней обратилась жена Моргенштерна

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева дала совет об аниме и рассказала, зачем к ней обратилась супруга известного исполнителя Моргенштерна.
«У меня такое видение, что мальчикам лучше начинать смотреть аниме с «Токийского гуля». Мне недавно в TikTok пришло уведомление. Смотрю, а там мне написала Дилара, жена Моргенштерна. Пишет: «Я видела, ты дала какой-то список аниме Даньке, можешь мне отправить, пожалуйста?» Думаю, ок. Отправила ей список из 50 аниме. Говорю, могу посоветовать.
Девочкам я советую начинать с «Великого из бродячих псов», потому что там очень красивые мужские персонажи», – рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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