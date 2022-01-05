Фигурное катание: чемпионат Европы — 2022, расписание

С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
12 января
12:25 мск — мужчины, короткая программа.
19:45 — спортивные пары, короткая программа.
13 января
12:05 — женщины, короткая программа.
20:00 — спортивные пары, произвольная программа.
14 января
13:00 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:00 — мужчины, произвольная программа.
15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец.
19:30 — женщины, произвольная программа.
16 января
16:30 — показательные выступления.
Состав сборной России
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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