Татьяна Тарасова обратилась к Елене Радионовой в «Инстаграме», фигуристка ответила

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к бронзовому призёру чемпионата мира 2015 года Елене Радионовой. Сегодня, 6 января, фигуристке исполняется 23 года.
«Лена, дорогая! Вперёд — расти, развивайся, твори, совершенствуйся! Наверное, об этом тебе и говорю на этом фото — вперёд, только вперёд!» — написала Тарасова.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Елена в комментарии ответила: «Спасибо большое».
Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 января 2022
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
14:56
-
14:40
-
14:19
-
14:18
-
14:03
-
13:56
-
13:39
-
12:57
-
12:17
-
11:23
-
11:03
-
10:38
-
09:49
- 5 января 2022
-
23:28
-
22:34
-
20:52
-
19:51
-
18:50
-
17:48
-
16:05
-
14:07
-
13:12
-
13:08
-
11:40
-
11:22
-
11:12
-
09:58
-
09:42
-
08:56
-
08:51
- 4 января 2022
-
23:18
-
22:12