Татьяна Тарасова обратилась к Елене Радионовой в «Инстаграме», фигуристка ответила

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к бронзовому призёру чемпионата мира 2015 года Елене Радионовой. Сегодня, 6 января, фигуристке исполняется 23 года.

«Лена, дорогая! Вперёд — расти, развивайся, твори, совершенствуйся! Наверное, об этом тебе и говорю на этом фото — вперёд, только вперёд!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Елена в комментарии ответила: «Спасибо большое».

Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.

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