Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
12 января
12:50 мск — мужчины, короткая программа (сайт Первого канала, с 13:30 — Eurosport 1).
19:45 — спортивные пары, короткая программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 22:35 — Первый канал).
13 января
12:05 — женщины, короткая программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 17:00 — Первый канал)
20:00 — спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 22:35 — Первый канал).
14 января
13:00 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала, с 15:30 — Eurosport 2, с 17:00 — Первый канал).
19:00 — мужчины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала).
15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт Первого канала).
19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 21:30 — Первый канал).
16 января
16:30 — показательные выступления (сайт Первого канала).
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