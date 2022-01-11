Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций
Комментарии

С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
12 января
12:50 мск — мужчины, короткая программа (сайт Первого канала, с 13:30 — Eurosport 1).
19:45 — спортивные пары, короткая программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 22:35 — Первый канал).

13 января
12:05 — женщины, короткая программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 17:00 — Первый канал)
20:00 — спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 22:35 — Первый канал).

14 января
13:00 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала, с 15:30 — Eurosport 2, с 17:00 — Первый канал).
19:00 — мужчины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала).

15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт Первого канала).
19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 21:30 — Первый канал).

16 января
16:30 — показательные выступления (сайт Первого канала).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022