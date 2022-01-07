Дмитрий Губерниев тремя словами оценил фотографии девятилетнего Саши Плющенко

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Спортсмен выложил в «Инстаграме» фотографии своего сына Саши Плющенко, которому вчера, 6 января, исполнилось девять лет.

«С днём рождения, мой чемпион! Горжусь тобой!» — подписал он фото.

«Весь в отца», — написал Губерниев в комментариях.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Вот что написали другие подписчики:

«Почерк будущего чемпиона».

«С днём рождения! Саша молодец!»

«Обалденные фотки! С днём рождения, Саша!»

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