Дмитрий Губерниев тремя словами оценил фотографии девятилетнего Саши Плющенко

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Спортсмен выложил в «Инстаграме» фотографии своего сына Саши Плющенко, которому вчера, 6 января, исполнилось девять лет.
«С днём рождения, мой чемпион! Горжусь тобой!» — подписал он фото.
«Весь в отца», — написал Губерниев в комментариях.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Вот что написали другие подписчики:
«Почерк будущего чемпиона».
«С днём рождения! Саша молодец!»
«Обалденные фотки! С днём рождения, Саша!»
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