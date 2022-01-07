Американская фигуристка Мэрайя Белл лидирует после короткой программы на чемпионате США. Белл набрала 75,55 балла, несмотря на падение. Она лишь немного обошла Карен Чен, результат которой составил 74,55 балла. Тройку лучших замкнула Алиса Лью. Её результат составил 71,42 балла. Эмбер Гленн показала лишь 14-й.

На основе результатов чемпионата США будет сформирована команда для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Фигурное катание. Чемпионат США. Женщины. Короткая программа

1. Мэрайя Белл — 75,55

2. Карен Чен — 75,55

3. Алиса Лью — 71,42…

4. Грэйси Голд — 67,61…

5. Эмбер Гленн — 54,80.

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