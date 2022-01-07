Алина Загитова опубликовала поздравление с Рождеством и показала фото в чёрном платье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фото в чёрном платье и поздравила подписчиков с Рождеством.

«Сегодня в нашей стране празднуют Рождество. От всей души хочу пожелать людям, отмечающим его в этот день, семейного благополучия, любви и понимания. С праздником вас!» — написала Загитова.

Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.



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