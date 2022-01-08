Финальный номер Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьёва в «Ледниковом периоде». Видео

Финалисты телепроекта «Ледниковый период» телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв для заключительного выпуска выбрали номер под песню Black Magic Woman в исполнении Лилы Даунс и Рауля Мидона.

Соловьёв и Бородина в ходе сезона несколько раз попадали в номинацию и каждый раз их спасали болельщики. В итоге в финале пара поделила пятое место с Екатериной Бобровой и актёром Макаром Запорожским. Судьи поставили Дмитрия и Ксению на последнее место из девяти финалистов, отдав им только один балл. От зрителей Соловьёв и Бородина получили четыре балла. Набрав в сумме пять баллов Дмитрий и Ксения опередили только пару Дарья Мельникова/Максим Маринин.

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