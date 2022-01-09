Пайпер Джиллс и Поль Пуарье выиграли чемпионат Канады в танцах на льду

Танцевальный дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье завоевал золото чемпионата Канады по фигурному катанию, который проходит в Оттаве. Джиллс и Пуарье выиграли как ритм-танец, так и произвольную программу, набрав по сумме двух выступлений 219,24 балла.

Второе место заняли Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен с результатом 206,62 балла. Третьими стали Марджори Лажуа и Захари Лага, получившие от судей 192,67 балла.

Чемпионат Канады является отборочным соревнованием на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Олимпийская квота Страны кленового листа в танцах на льду – три дуэта.

Фигурное катание. Чемпионат Канады. Оттава

Танцы на льду

1. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье – 219,24

2. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен – 206,62

3. Марджори Лажуа/Захари Лага – 192,67