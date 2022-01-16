Фигурное катание, чемпионат Европы, показательные выступления: когда начало, где смотреть

Сегодня, 16 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) состоятся показательные выступления. Начало запланировано на 16:30 мск. Трансляцию можно посмотреть на сайте Первого канала.

Список призёров чемпионата Европы — 2022

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.

3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.



Мужчины

1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.

2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.

3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.



Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 239,82

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 227,23.



Танцевальные пары

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.

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