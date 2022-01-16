Фигурное катание, чемпионат Европы, показательные выступления: когда начало, где смотреть

Сегодня, 16 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) состоятся показательные выступления. Начало запланировано на 16:30 мск. Трансляцию можно посмотреть на сайте Первого канала.
Список призёров чемпионата Европы — 2022
Женщины
1. Камила Валиева (Россия) – 259,06.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42.
3. Александра Трусова (Россия) – 234,36.
Мужчины
1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.
3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.
Спортивные пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 239,82
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 227,23.
Танцевальные пары
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.
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