Коган заявил, что травма не должна помешать Коляде выступить на Олимпиаде

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал замену в составе сборной России на чемпионате Европы. Ранее стало известно, что Михаила Коляду на чемпионате Европы заменит Андрей Мозалёв.
Пресс-служба организации сообщила, что Коляда не сможет выступить на турнире из-за травмы.
«Думаю, риска, что Коляда пропустит Олимпиаду, нет. Ориентировочное время восстановления — неделя, может, чуть больше. Мы желаем Михаилу скорейшего выздоровления. Надеюсь, эта травма не помешает ему выступить на Олимпийских играх», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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