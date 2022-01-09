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Жулин прокомментировал снятие Коляды с чемпионата Европы

Жулин прокомментировал снятие Коляды с чемпионата Европы
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин отреагировал на замену в составе сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Ранее стало известно, что Андрей Мозалёв заменит Михаила Коляду, который получил травму.

«Для меня это сюрприз. Жалко Михаила. Надеюсь, что к Олимпиаде всё будет хорошо. Что касается Мозалёва, то у нас хороший и сильный состав на чемпионат Европы», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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Чемпионат Европы — 2022 пройдёт в Эстонии с 12 по 16 января.

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