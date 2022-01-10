Подписчица выразила недовольство итогами «Ледникового периода». Максим Траньков ответил

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков ответил подписчице, которая выразила недовольство итогами шоу «Ледниковый период». Победителями стали жена Транькова, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.

В комментарии к посту Транькова в «Инстаграме» подписчица написала: «Оксана Домнина и Кирилл Зайцев на третьем месте?! А где справедливость? Такие номера и катание, отличающееся от других. Никого не хочется обижать, тем более, что все пары были интересные и крутые по-своему. Про каждую можно говорить и пересматривать выступления не раз. Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов бесспорно первые, согласна полностью. Но и пара Домнина/Зайцев тоже должна быть на первом месте или как минимум на втором. Это честно! Будучи ярой поклонницей «Ледникового» и вообще фигурного катания, нахожусь в большом разочаровании! Шок!»

Траньков ответил: «Зрительское голосование… Четвёртое место — Татьяна и Федор, пятое или шестое — Оксана и Кирилл. Судьи тут не могли помочь, у кого популярность в соцсетях выше, тот и побеждает… Люди решают, но вы правы».

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