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Подписчица выразила недовольство итогами «Ледникового периода». Максим Траньков ответил

Подписчица выразила недовольство итогами «Ледникового периода». Максим Траньков ответил
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков ответил подписчице, которая выразила недовольство итогами шоу «Ледниковый период». Победителями стали жена Транькова, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.

В комментарии к посту Транькова в «Инстаграме» подписчица написала: «Оксана Домнина и Кирилл Зайцев на третьем месте?! А где справедливость? Такие номера и катание, отличающееся от других. Никого не хочется обижать, тем более, что все пары были интересные и крутые по-своему. Про каждую можно говорить и пересматривать выступления не раз. Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов бесспорно первые, согласна полностью. Но и пара Домнина/Зайцев тоже должна быть на первом месте или как минимум на втором. Это честно! Будучи ярой поклонницей «Ледникового» и вообще фигурного катания, нахожусь в большом разочаровании! Шок!»

Траньков ответил: «Зрительское голосование… Четвёртое место — Татьяна и Федор, пятое или шестое — Оксана и Кирилл. Судьи тут не могли помочь, у кого популярность в соцсетях выше, тот и побеждает… Люди решают, но вы правы».

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