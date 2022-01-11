Траньков оценил попадание на Олимпиаду-2022 в Пекине небинарного фигуриста Ледюка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал тот факт, что американский фигурист Тимоти Ледюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Для меня это абсолютно нормальная история. Я спокойно и толерантно отношусь ко всем. Сейчас он вместе с Кейн-Гриббл выиграл чемпионат США во второй раз. Также они дважды попали в первую десятку на первенстве планеты. Это хорошая пара, но и назвать её топовой не могу. Бороться за медали в личном турнире им будет крайне непросто, если, конечно, не вмешается в распределение наград пандемия коронавируса с неожиданными положительными тестами. А вот в командном они вполне могут помочь сборной США подняться на пьедестал», — приводит слова Транькова RT.
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