«Болейте за нас. Мы всё чувствуем». Синицина и Кацалапов — о прибытии на ЧЕ в Таллин

Российская фигуристка Виктория Синицина сообщила, что вместе с партнёром Никитой Кацалаповым прибыла в Таллин, где с 12 по 16 января пройдёт чемпионат Европы.

«Ну что, мы уже в Таллине. Прилетели на чемпионат Европы! Будем выступать 14 и 15 января. Не пропускайте! Следите за ходом соревнований, болейте за нас. Мы всё видим и чувствуем. В свою очередь, будем стараться и выкладываться на максимум», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

На чемпионате Европы в Таллине Синицина и Кацалапов будут защищать титул, завоёванный в 2020 году. Также в соревнованиях танцевальных дуэтов Россию представят Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.