«Не хочется остаться однорукой в 18 лет». Косторная сообщила об осложнениях после перелома
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Чемпионка Европы Алёна Косторная опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме» — шуточное видео, на котором одновременно в кадре три Алёны. При этом видно, что на руке фигуристки нет гипса.
Видео можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
Из-за травмы руки Косторная пропустила чемпионат России, где проходил отбор в национальную команду на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Подписчики сразу же поинтересовались у фигуристки отсутствием гипса на руке, и она им ответила.
«Да, не то чтобы сняли, есть осложнения, которые если не долечить то будут последствия, не хочется остаться однорукой в 18 лет. Не всё так просто, к сожалению», — написала Косторная, отвечая на вопросы поклонников в комментариях.
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