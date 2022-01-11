Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не хочется остаться однорукой в 18 лет». Косторная сообщила об осложнениях после перелома

«Не хочется остаться однорукой в 18 лет». Косторная сообщила об осложнениях после перелома
Комментарии

Чемпионка Европы Алёна Косторная опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме» — шуточное видео, на котором одновременно в кадре три Алёны. При этом видно, что на руке фигуристки нет гипса.

Видео можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Из-за травмы руки Косторная пропустила чемпионат России, где проходил отбор в национальную команду на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Подписчики сразу же поинтересовались у фигуристки отсутствием гипса на руке, и она им ответила.

«Да, не то чтобы сняли, есть осложнения, которые если не долечить то будут последствия, не хочется остаться однорукой в 18 лет. Не всё так просто, к сожалению», — написала Косторная, отвечая на вопросы поклонников в комментариях.

Тутберидзе была права. Фигуристка Косторная могла бы легко завоевать путёвку на Олимпиаду Тутберидзе была права. Фигуристка Косторная могла бы легко завоевать путёвку на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022