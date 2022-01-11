«Не хочется остаться однорукой в 18 лет». Косторная сообщила об осложнениях после перелома

Чемпионка Европы Алёна Косторная опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме» — шуточное видео, на котором одновременно в кадре три Алёны. При этом видно, что на руке фигуристки нет гипса.

Видео можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Из-за травмы руки Косторная пропустила чемпионат России, где проходил отбор в национальную команду на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Подписчики сразу же поинтересовались у фигуристки отсутствием гипса на руке, и она им ответила.

«Да, не то чтобы сняли, есть осложнения, которые если не долечить то будут последствия, не хочется остаться однорукой в 18 лет. Не всё так просто, к сожалению», — написала Косторная, отвечая на вопросы поклонников в комментариях.