Роднина ответила на вопрос, могут ли Тарасова и Морозов бороться с парами Москвиной на ЧЕ

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления российских спортивных пар на чемпионате Европы, который пройдёт с 12 по 16 января в Таллине.

На первенстве континента Россию представят Анастасия Мищина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«В соревнованиях спортивных пар по последним результатам Мишину и Галлямова можно считать мировыми лидерами. Им надо доказывать и подтверждать свой статус на чемпионате Европы.



Могут ли Тарасова и Морозов навязывать конкуренцию парам Москвиной? Всегда можно и нужно бороться. У Тарасовой и Морозова хорошие программы с достаточным уровнем сложности. Вся борьба будет зависеть от них самих: если они чисто откатают свои программы, справятся с уровнем сложности элементов и со своими нервами», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.