Австрийская пара Циглер и Кифер снялась с ЧЕ из-за травмы партнёра

Шестикратные чемпионы Австрии в парном катании Мириам Циглер и Северин Кифер снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине, сообщает пресс-служба ISU.
Циглер и Кифер не смогут выступить на турнире из-за травмы партнёра, полученной в результате падения. Пара вернулась в Австрию, чтобы продолжить подготовку к Олимпийским играм — 2022 в Пекине. Лучшим достижением Циглер и Кифера на чемпионатах Европы является шестое место в 2020 году, на чемпионатах мира – десятое место в 2019-м.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в Таллине с 12 по 16 января. Россию представят чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также двукратные победители первенства континента (2017, 2018) Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
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