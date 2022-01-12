Сихарулидзе: с нынешним уровнем катания Валиевой победить её нереально

Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе поделился мнением о чемпионке России Камиле Валиевой. Эксперт признал, что сегодня победить её практически невозможно.
«За счёт чего можно обыграть Валиеву? Пожалуй, с её нынешним уровнем катания это нереально — при условии, что выступит без грубых ошибок. Камила — безоговорочный фаворит и чемпионата Европы, и Олимпийских игр. На сегодняшний день на голову сильнее всех.
Вообще, за последние годы в школе Тутберидзе выросла целая плеяда невероятных фигуристок. Тренеры во главе с Этери не только развивают девочек с точки зрения техники, но и ставят очень удачные программы, которые нравятся зрителям. Это достойно восхищения», — цитирует Сихарулидзе «Спорт-экспресс».
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