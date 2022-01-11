Роднина рассказала, кто составит конкуренцию Камиле Валиевой на чемпионате Европы

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления российских одиночниц на чемпионате Европы, который пройдёт с 12 по 16 января в Таллине.

На первенстве континента Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Наши девушки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в 2020 году. Если смогли один раз, то почему бы не повторить этот успех? Думаю, нашим девушкам всё по силам.



В Европе сейчас нет серьёзной конкуренции. Камиле Валиевой составят конкуренцию прежде всего наши же девушки — между ними будет серьёзная и интересная борьба», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.