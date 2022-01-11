Роднина рассказала, кто составит конкуренцию Камиле Валиевой на чемпионате Европы
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления российских одиночниц на чемпионате Европы, который пройдёт с 12 по 16 января в Таллине.
На первенстве континента Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
«Наши девушки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в 2020 году. Если смогли один раз, то почему бы не повторить этот успех? Думаю, нашим девушкам всё по силам.
В Европе сейчас нет серьёзной конкуренции. Камиле Валиевой составят конкуренцию прежде всего наши же девушки — между ними будет серьёзная и интересная борьба», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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