Виктория Синицина извинилась перед подписчиками в «Инстаграме»

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, извинилась перед своими подписчиками в «Инстаграме».

«Ребят, заранее прошу прощения, что не отвечаю никому в период соревнований. Я даже с родителями практически не созваниваюсь, хотя знаю, что они очень переживают и болеют за меня.

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Перед соревнованиями стараюсь максимально сконцентрироваться на выступлениях. Направляю туда всю свою энергию и внимание. И не растрачиваю их на что-то другое. Но я всё равно чувствую вашу поддержку, она мне тоже придаёт силы. За что очень вам всем благодарна», — написала Синицина.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной.

Синицина и Кацалапов выступят на чемпионате Европы, который стартует в Таллине сегодня, 12 января.

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