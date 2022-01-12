При обрушении декораций ледового шоу Татьяны Навки в Москве погиб рабочий

Из-за обрушения декораций ледового шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки в Москве погиб рабочий. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Мужчина погиб во время демонтажа декораций. Конструкция начала заваливаться и придавила человека. Инцидент случился 9 января в спорткомплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре в Москве.

По предварительной информации, после гибели рабочего было возбуждено уголовное дело.

Ледовое шоу проходило во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января. Спектакль представляла компания Татьяны Навки. Как обещали создатели шоу, оно должно было стать новой интерпретацией одноимённого балета Петра Ильича Чайковского.

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