«Максимально расслабляюсь». Алина Загитова рассказала о своём отдыхе и показала фото

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала яркие фото в своём «инстаграме» и рассказала, что у неё наконец наступил отдых.

«То самое чувство, когда у всех в этот понедельник начались трудовые будни, а я впервые за долгое время могу отдохнуть! В такие моменты особенно хочется уделить как можно больше внимания себе и родным. Поэтому сейчас я максимально расслабляюсь, восполняя внутреннюю энергию и силы. А как вы включились в рабочий режим после длинных выходных?» — написала Загитова.

Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.



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