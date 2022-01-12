Марк Кондратюк: стараюсь не думать, что приехал на ЧЕ первым номером сборной

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

Чемпион России справился со всеми заявленными элементами, включая два четверных прыжка, обновил личный рекорд на 14 баллов и возглавил турнирную таблицу перед заключительной разминкой.

«Я не хочу сейчас много говорить, потому что прошла только короткая. Нужно ещё послезавтра хорошо откататься. Стараюсь не думать, что я приехал сюда первым номером сборной. Так легче катается», — сказал Марк Кондратюк в микст-зоне.

В заключительной разминке выступят ещё два российских участника – Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 14 января.