Марк Кондратюк: стараюсь не думать, что приехал на ЧЕ первым номером сборной
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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.
Чемпион России справился со всеми заявленными элементами, включая два четверных прыжка, обновил личный рекорд на 14 баллов и возглавил турнирную таблицу перед заключительной разминкой.
«Я не хочу сейчас много говорить, потому что прошла только короткая. Нужно ещё послезавтра хорошо откататься. Стараюсь не думать, что я приехал сюда первым номером сборной. Так легче катается», — сказал Марк Кондратюк в микст-зоне.
В заключительной разминке выступят ещё два российских участника – Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.
Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 14 января.
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