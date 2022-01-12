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Евгений Семененко не стал отвечать на вопросы журналистов после короткой программы

Евгений Семененко не стал отвечать на вопросы журналистов после короткой программы
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Российский фигурист Евгений Семененко не стал отвечать на вопросы журналистов после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Извините, пожалуйста, можно я интервью дам после произвольной? Сейчас хотел бы поблагодарить публику за приём в короткой программе. Настраиваюсь на произвольную», — сказал Семененко после проката.

Семененко обновил личный рекорд, получив за прокат 99,04 балла. После короткой программы Евгений занимает третье место, уступая соотечественникам Андрею Мозалёву и Марку Кондратюку.

Все российские дебютанты первенства континента уверенно и чисто исполнили свои короткие программы с двумя четверными прыжками и улучшили личные достижения, получив от судей более 99 баллов.

Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 14 января.

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