Евгений Семененко не стал отвечать на вопросы журналистов после короткой программы

Российский фигурист Евгений Семененко не стал отвечать на вопросы журналистов после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Извините, пожалуйста, можно я интервью дам после произвольной? Сейчас хотел бы поблагодарить публику за приём в короткой программе. Настраиваюсь на произвольную», — сказал Семененко после проката.

Семененко обновил личный рекорд, получив за прокат 99,04 балла. После короткой программы Евгений занимает третье место, уступая соотечественникам Андрею Мозалёву и Марку Кондратюку.

Все российские дебютанты первенства континента уверенно и чисто исполнили свои короткие программы с двумя четверными прыжками и улучшили личные достижения, получив от судей более 99 баллов.

Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 14 января.