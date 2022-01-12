Андрей Мозалёв: малая медаль для меня ничего абсолютно не значит

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал завоевание малой золотой медали за победу в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Напомним, Мозалёв заменил на первенстве континента травмированного Михаила Коляду.

«Основные медали будут после произвольной, это проходящее, поэтому малая медаль для меня ничего абсолютно не значит.

Было немножко сложно осознать, что я поеду сюда, как участник. Но я справился с этим», — сказал Мозалёв на пресс-конференции.

Второе место занял чемпион России Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое безошибочно исполнили свои программы с двумя четверными прыжками и получили от судей оценки, превышающие 99 баллов.