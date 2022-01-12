Авербух оценил результаты короткой программы на ЧЕ, где россияне заняли весь пьедестал

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление российских мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Победу одержал Андрей Мозалёв, второе место занял чемпион России Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое безошибочно исполнили свои программы с двумя четверными прыжками и получили от судей оценки, превышающие 99 баллов.

«Наши ребята на чемпионатах Европы всегда выглядели очень достойно. Мы помним, что последний чемпион Европы сейчас — Дима Алиев. Сегодняшние результаты ожидаемы, но всё равно очень приятны. Мозалёв выступил и, наконец, хорошо откатал короткую программу. Рад за Марка Кондратюка, который тоже уже стабильно выступает.

Борьба ещё совершенно не окончена. Каждый может преподнести сюрпризы», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.