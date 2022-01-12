Стали известны стартовые номера российских фигуристок в короткой программе на ЧЕ

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), состоялась жеребьёвка участниц соревнований в женском одиночном катании.
Все российские спортсменки попали в заключительную, шестую разминку. Откроет выступление группы сильнейших Александра Трусова. Следом за ней на лёд выйдет Анна Щербакова. Камила Валиева получила предпоследний стартовый номер. Завершит выступление фигуристок в короткой программе представительница Бельгии Луна Хендрикс. Также в одну разминку с россиянками попали представительница Польши Екатерина Куракова и Екатерина Рябова из Азербайджана.
Короткую программу на чемпионате Европы фигуристки покажут завтра, 13 января. Начало соревнований – в 12:55 мск. Выступление группы сильнейших, в которую вошли россиянки, начнётся в 17:10.
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