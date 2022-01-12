Победный прокат Андрея Мозалёва в короткой программе на чемпионате Европы. Видео

Дебютант чемпионата Европы российский фигурист Андрей Мозалёв выиграл короткую программу на первенстве континента в Таллине. В своём прокате Мозалёв чисто исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель. Судьи оценили его прокат в 99,76 балла.

Предыдущее лучшее достижение в короткой программе Мозалёв установил в сезоне-2019/2020 на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, который он выиграл. Тогда Мозалёв получил за свой прокат 84,31 балла.

Напомним, Мозалёв занял третье место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, но не был включён в состав национальной команды на чемпионат Европы. О том, что выступит в Таллине, Андрей узнал 9 января, когда с соревнований из-за травмы снялся Михаил Коляда.

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